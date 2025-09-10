Milan, Leao recuperato col Bologna? Arrivano cattive notizie sulle condizioni dell’attaccante rossonero in vista del prossimo match

Il Milan si avvicina alla sfida casalinga contro il Bologna, in programma domenica a San Siro, ma le notizie che arrivano da Milanello sul fronte infortuni non sono confortanti. Rafael Leão va verso il forfait anche per il prossimo impegno di campionato. L’attaccante portoghese, fermo ormai da quasi un mese, non ha ancora superato il problema muscolare che lo affligge e continua a svolgere un lavoro personalizzato.

Il fastidio al polpaccio, che lo ha costretto a saltare l’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Bari lo scorso 17 agosto, si sta rivelando più ostico del previsto. Nonostante le terapie e la gestione prudente dello staff medico rossonero, Leão non è ancora riuscito a riaggregarsi al resto del gruppo per svolgere gli allenamenti in maniera completa. Anche nelle ultime sedute, l’esterno ha lavorato a parte, un segnale chiaro che il suo recupero necessita di ulteriore tempo. A riportarlo è Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport.

Lo staff tecnico e medico non ha alcuna intenzione di forzare i tempi per evitare il rischio di ricadute che potrebbero compromettere in maniera più seria l’inizio della sua stagione. Di conseguenza, la sua presenza contro il Bologna è da considerarsi altamente improbabile.

L’assenza di Leão costringe il tecnico a studiare soluzioni alternative sulla corsia sinistra, privando la squadra della sua principale fonte di imprevedibilità e spinta offensiva. L’obiettivo primario a questo punto diventa quello di recuperare il portoghese al cento per cento per le sfide successive, senza correre rischi inutili per una partita. I tifosi dovranno quindi attendere ancora prima di rivedere in campo il loro numero 10.