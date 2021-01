Milan, Leao: «Scudetto? Giochiamo per vincere, ma pensiamo partita per partita»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rafael Leao ha così parlato del successo ottenuto oggi allo stadio Dall’Ara contro il Bologna

«Abbiamo messo tanta intensità e voglia di vincere, sul finale abbiamo mollato un po’. Sapevamo che sarebbe stata una gara di sofferenza ma meritavamo di vincere. Abbiamo tanti giocatori capaci di fare gol, l’importante è trovare sempre il successo. Scudetto? Noi siamo il Milan e scendiamo sempre in campo per vincere, ragioniamo partita dopo partita pensando di restare al primo posto. La carriera di cantante? Ciò che conta per me è il calcio, il mio sogno da quando ero bambino. Il canto lo coltivo nel tempo libero».