Milan, Leao verso il rientro: chance con l’Atalanta?

Rafael Leao verso il rientro: il fantasista del Milan potrebbe tornare in campo già sabato contro l’Atalanta

Nella giornata di ieri si sono diffuse e rincorse più notizie, a volte anche contrastanti, sulle condizioni di Leao. A fare chiarezza sul numero 10 del Milan ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttosport.

Secondo quanto si apprende ci sono delle possibilità per un possibile ritorno del portoghese, inizialmente in panchina, contro l’Atalanta. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche perchè sue dovesse continuare ad allenarsi ad alta intensità anche oggi nella giornata di domani potrebbe rientrare in gruppo.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM