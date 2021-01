Milan, Leao: «Vogliamo restare primi. Non guardiamo gli altri»

Rafael Leao soddisfatto dopo la vittoria di questa sera contro il Torino. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Milan ai microfoni di DAZN

Rafael Leao, attaccante del Milan, è soddisfatto dopo la vittoria di questa sera contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANNEWS24

«Abbiamo perso partite in cui gioco meno bene e altre in cui gioco bene. Oggi ho aiutato con un gol, ma la cosa importante è la vittoria. Vogliamo vincere sempre e rimanere primi in classifica. Noi oggi abbiamo fatto il nostro, gli altri non li guardiamo».