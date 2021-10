Milan, Maldini: «Ibrahimovic importante. Mercato? Fatte scelte rischiose»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Roma Milan: le parole del direttore tecnico rossonero

IBRAHIMOVIC E PIOLI – «Zlatan è importantissimo sia dentro che fuori dal campo ma sono assolutamente d’accordo che non ne siamo più dipendenti. Pioli è l’uomo chiave della nostra rinascita sportiva».

MOURINHO – «Le parole di Mourinho mi hanno fatto piacere, c’è sempre stata voglia di vincere ma grande rispetto. Ci siamo sentiti per messaggi in questi anni, lui è un fenomeno per quello che ha fatto in carriera, anche mediatico».

MERCATO – «Le nostre sono state tutte scelte abbastanza rischiose, non potevamo fare il mercato di Berlusconi, abbiamo cercato giocatori dal talento inespresso come Theo o Brahim Diaz. Anche il riscatto di Tonali è passato da tante discussioni. Sapevamo fosse con lui solo una situazione di tempo, il prestito della prima stagione non gli ha fatto bene. Oggi ci sembriamo molto più forti e completi dello scorso anno, abbiamo tanti giovani che migliorano da un anno all’altro».

