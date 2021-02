Milan Manchester United i precedenti: zero pareggi tra le due squadre

Precedenti Milan-Manchester United: sono 10 i precedenti in gare ufficiali tra rossoneri e Red Devils. Ecco l’andamento

L’urna di Nyon ha estratto il Manchester United per il Milan di Stefano Pioli agli ottavi di Europa League. Sono 10 i precedenti in gare ufficiali tra Milan e Manchester United nella storia: 5 i successi del Milan, l’ultimo dei quali è riassumibile con le parole “partita perfetta” del 2 maggio 2007.

Cinque anche i successi dei Red Devils che si sono imposti anche nell’ultimo scontro che ha visto Rooney e compagnia vincere per 4-0 all’old Trafford nel 2010. Ancora a zero i pareggi tra le due compagini che si sfideranno ora per gli ottavi di finale di Europa League.