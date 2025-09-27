Milan Napoli: Allegri conferma la squadra anti-Udinese, attesa la decisione definitiva

Milan Napoli, le scelte di Massimiliano Allegri da Milanello: formazione confermata in attesa dell’ufficialità

Il Milan si prepara al primo grande esame della stagione: il big match di Serie A contro il Napoli di Antonio Conte, tecnico pugliese noto per la sua intensità e per la capacità di trasmettere grinta alle proprie squadre. La sfida è in programma domenica sera a San Siro e promette scintille, con due delle candidate allo scudetto pronte a misurarsi.

Secondo le ultime indiscrezioni da Milanello, Massimiliano Allegri, allenatore livornese apprezzato per pragmatismo e gestione tattica, non intende stravolgere l’assetto che ha garantito un avvio di stagione quasi perfetto. A confermarlo è stato Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24, che dopo aver seguito l’allenamento odierno ha annunciato: “Con il Napoli stessa formazione vista con l’Udinese”.

Le scelte tattiche: il 3-5-2 come garanzia

Il modulo di riferimento sarà ancora il 3-5-2, che ha portato i rossoneri a quattro vittorie consecutive senza subire gol. In porta ci sarà Mike Maignan, estremo difensore francese tra i più affidabili d’Europa. Davanti a lui agirà una linea a tre composta da Fikayo Tomori, difensore inglese rapido e aggressivo, Matteo Gabbia, prodotto del vivaio rossonero, e Strahinja Pavlovic, centrale serbo di grande fisicità.

Il cuore del Milan: Modric e Rabiot in regia

Il centrocampo sarà il vero motore della squadra. Luka Modric, veterano croato e Pallone d’Oro 2018, guiderà la manovra con la sua visione di gioco. Al suo fianco ci sarà Adrien Rabiot, mezzala francese potente e dinamica, insieme a Youssouf Fofana, centrocampista ivoriano capace di unire interdizione e inserimenti offensivi. Una mediana completa, costruita dal direttore sportivo Igli Tare per garantire equilibrio e qualità.

L’attacco: Pulisic e Gimenez titolari, Leao arma dalla panchina

In avanti spazio alla coppia formata da Christian Pulisic, fantasista statunitense dotato di velocità e dribbling, e Santiago Gimenez, attaccante messicano con grande fiuto del gol. Non partirà dall’inizio Rafael Leao, talento portoghese recuperato dall’infortunio: Allegri lo considera un’arma da utilizzare a gara in corso, pronto a spaccare le difese avversarie.

Il Milan si presenta dunque al confronto diretto con il Napoli con una mentalità vincente e la volontà di non cambiare ciò che funziona. Allegri punta sulla solidità e sulla continuità, con l’obiettivo di lanciare un segnale forte al campionato.