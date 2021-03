Milan, non solo Donnarumma e Calhanoglu: ecco i prossimi rinnovi

Milan, questione rinnovi: non solo Donnarumma e Calhanoglu, il Corriere della sera di questa mattina fa il punto della situazione in merito

Milan, questione rinnovi: non solo Donnarumma e Calhanoglu, il Corriere della sera di questa mattina fa il punto della situazione in merito alle trattative di conferme e a quelle che potrebbero arrivare nella prossima stagione.

NON SOLO- Donnarumma e Calhanoglu? Non solo. Come si legge a pag. 51 del quotidiano, i vertici rossoneri, oltre a pensare ai rinnovi dei due giocatori (per i quali filtra ottimismo) dovranno anche ragionare a quelli di Kessie (non dovrebbero esserci problemi) e a quello di Romagnoli, il quale, qualche difficoltà in più potrebbe presentare, nel caso in cui venisse formulata una richiesta di adeguamento, dato il rendimento altalenante delle ultime gare. Mercato? Per la prossima stagione servirà un centravanti, ecco perché l’obiettivo Champions rimane un fondamento imprescindibile.