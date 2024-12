Milan, novità sul rinnovo di Theo Hernandez: la situazione

Il Milan sta decidendo come gestire li rinnovo di Theo Hernandez, giocatore che non sta vivendo un periodo strepitoso

Theo Hernandez, terzino del Milan, non è così sicuro di proseguire la propria avventura in rossonero. A riferirlo è calciomercato.com che ha approfondito il tema sull’esterno difensivo francese.

PAROLE – «Paulo Fonseca ha provato a fare il pompiere in conferenza stampa sulle questione Theo Hernandez, derubricandola come una decisione dettata dalla condizione fisica non ottimale del francese, da lui definito come il miglior terzino del mondo. Il tentativo serve soprattutto a non creare ulteriori tensioni in un momento così difficile per il Milan. Qualche minuto prima della conferenza però il tecnico portoghese aveva provato ancora Jimenez con la formazione titolare: anche a Verona Theo dovrebbe iniziare la gara in panchina nonostante l’impegno profuso in questa settimana. Al di là di qualsiasi libera interpretazione, il caso Theo Hernandez resta. Il miglior terzino sinistro del mondo contestato dai suoi tifosi e alla seconda panchina consecutiva. Da capire se questa situazione può far cambiare idea al ragazzo sul tema rinnovo: la priorità è sempre stata quella di rimanere al Milan ma con Fonseca non è ancora scattata la scintilla giusta, anzi il contrario».