Milan Parma, paura in campo dopo un brutto scontro Loftus‑Cheek e Corvi: il rossonero esce in barella, cosa è successo

Milan Parma, attimi di paura dopo il duro scontro tra Loftus‑Cheek e Corvi: il rossonero esce in barella. Le condizioni

L’inizio di Milan‑Parma è stato subito segnato da un episodio che ha gelato San Siro. Dopo appena dieci minuti, Ruben Loftus‑Cheek è rimasto a terra in seguito a un durissimo scontro con il portiere del Parma, Corvi, intervenuto per respingere un cross di Saelemaekers. L’impatto, fortuito ma molto violento, ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari, che hanno applicato un collare cervicale al centrocampista prima di trasportarlo fuori in barella.

Nonostante la tensione, lo stadio ha reagito con grande sportività, accompagnando l’uscita dell’inglese con un lungo applauso. Allegri, già costretto a rinunciare a Gabbia nel riscaldamento, ha inserito Jashari per tamponare l’emergenza a centrocampo e riorganizzare la squadra in una situazione improvvisamente complicata.

Per il Milan si tratta di un’altra tegola pesante nella corsa Scudetto, con le rotazioni ulteriormente ridotte. Ora si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Loftus‑Cheek, nella speranza che il collare cervicale sia stato applicato solo in via precauzionale dopo il violento impatto.