Milan, Scaroni dice tutto: «Nuovo stadio? Sarà bellissimo, il più bello d’Europa. Sarà una gloria per Milano»

Milan, Scaroni svela: «Nuovo stadio? Sarà bellissimo, il più bello d’Europa. Sarà una gloria per Milano». Le dichiarazioni

Il progetto del nuovo stadio condiviso tra Milan e Inter rappresenta il passaggio decisivo per il futuro dei due club. Paolo Scaroni, intervistato da DAZN, ha delineato le caratteristiche dell’impianto destinato a sostituire San Siro: una struttura moderna, iconica e operativa sette giorni su sette, sviluppata insieme a RedBird e Gerry Cardinale. L’obiettivo è creare un’arena all’altezza degli standard internazionali e capace di diventare un punto di riferimento per Milano. Di seguito le parole del presidente rossonero

Su San Siro: «Cosa funziona a San Siro? Funziona davvero che siamo affezionati tutti e che si vedono bene le partite, su questo non c’è dubbio. Tutto il resto non funzionava: non funziona l’accessibilità, la sostenibilità, gli spazi dedicati, il comfort, la sicurezza, non funzionano tante cose che gli stadi moderni invece consentono di avere, oltre a vedere bene le partite».

Sul nuovo stadio: «Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d’Europa, sarà una gloria per Milano. Contribuirà a continuare questo ciclo meraviglioso di Milano che sta diventando sempre più un centro d’attrazione come abbiamo visto per le Olimpiadi. Con l’aiuto di Redbird e Cardinale, saremo in condizioni di fare di questo stadio un punto di ritrovo per tutta la settimana, non solo per le partite. Architettonicamente sarà fatto dai migliori architetti del mondo. Avrà 71500 posti, quindi conserveremo la capienza che ha oggi San Siro. Daremo un’opportunità ai nostri tifosi di passare più tempo allo stadio, con un comfort completamente diverso da quello di adesso. Faremo in meglio quello che gli stadi inglesi, francesi e tedeschi già oggi offrono oggi».

Su come verrà costruito il nuovo stadio: «I nostri architetti stanno lavorando, mi aspetto di riceve le prime selezioni di proposte nelle prossime settimane. Possso dire che sarà uno stadio molto verticale, ancora più vicino al campo rispetto a San Siro e quindi si vedrà ancora meglio. Avremo tutte le facilities, comprese quelle digitali ed elettroniche che permetteranno di vedere molto meglio la partita».

