Milan, si valuta anche il profilo di Pellegri per l’attacco: le ultime notizie sul futuro del giovane attaccante di proprietà del Monaco

Nome nuovo per l’attacco del Milan: il club rossonero starebbe valutando il profilo del giovane Pietro Pellegri. Il giocatore di proprietà del Monaco potrebbe lasciare Montecarlo già nel corso di questa sessione di mercato.

L’attaccante classe 2001 è stato infatti messo sul mercato: Maldini è pronto ad avviare una trattativa con il club francese per cercare di trovare la formula e il giusto accordo per fare in modo che il trasferimento possa concretizzarsi. A riportarlo è Fabrizio Romano via Twitter.