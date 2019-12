Milan, Piatek: «Miglior gara per me? Ora sto bene. Ibra farebbe comodo»

Piatek è tornato al gol contro il Bologna: ecco le parole dell’attaccante del Milan dopo la vittoria contro i rossoblu

Piatek torna al gol: l’attaccante polacco ha realizzato il rigore del vantaggio sul Bologna. Ecco le sue parole a Sky Sport.

«Miglior gara della stagione per me? Si, ma la cosa migliore è il gruppo ed è quello che conta di più. Europa? Non so, pensiamo partita dopo partita, noi vogliamo fare sempre i 3 punti e la prossima gara è sempre quella più importante. Ora sto bene ed è questa la cosa più importante. Nella preseason non sono riuscito a prepararmi al meglio».

IBRAHIMOVIC – «E’ un calciatore incredibile lui. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello. Ha fatto bene dovunque è andato quindi direi che se venisse sarebbe ottimo per il Milan».