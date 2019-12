Milan, Piatek : «Posso fare lo stesso numero di gol della scorsa stagione»

Piatek, in difficoltà col Milan, crede di poter recuperare il gap di gol segnati: le dichiarazioni dell’attaccante polacco

Ai microfoni di Sky Sport Krzysztof Piatek ha parlato del momento difficile al Milan: «Forse ho sbagliato delle cose durante la preparazione estiva. Nelle prime partite non mi sentivo bene fisicamente, non ero fresco. Mi sentivo pesante e senza energie. È stato un problema, ma adesso mi sento bene».

Piatek prosegue: «Quando sono in forma posso segnare 6-7 gol in poche partite. Posso segnare gli stessi gol della scorsa stagione. Pioli trasmette positività alla squadra e per questo riusciamo a giocare meglio. Voci di mercato? Penso solo a dare il 100%, non penso al mercato, ma solo ai 3 punti contro il Sassuolo».