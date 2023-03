Milan, Pioli: «Abbiamo chiesto il rinvio di 10 minuti»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel pre partita della gara di Champions League contro il Tottenham

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video prima di Tottenham-Milan di Champions League.

PAROLE – «Appuntamento importante. Vogliamo passare il turno, affronteremo la partita con grande energia. Spostamento della gara? Sì, di 10 minuti, ma non ci hanno ancora dato la risposta. Firenze è un’altra competizione, abbiamo parlato solo di questa partita. Ho scelto la formazione mettendo in campo quelli che stanno meglio per il Milan».