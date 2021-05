Milan, Pioli esalta Dalot: «Elemento importante, professionista fantastico»

Stefano Pioli ha esaltato le qualità di Diogo Dalot, che vede ancora in bilico il suo futuro in rossonero

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha esaltato le qualità di Diogo Dalot; terzino in prestito dal Manchester United che i rossoneri non sanno ancora se riscattare o meno.

«Diogo è un professionista fantastico e eccezionale. E’ facile dare i meriti dei nostri risultati ai giocatori che giocano di più ma grandi ringraziamenti vanno anche ai giocatori che hanno giocato di meno. Diogo è cresciuto tanto in entrambe le fasi ed è un giocatore importante»