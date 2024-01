Milan, Pioli a rischio e i tifosi sognano

Il Milan ha mancato la Champions League e la Coppa Italia, Pioli sempre più a rischio e i tifosi iniziano a sognare

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la stagione dei rossoneri non sta andando della direzione degli obiettivi prefissati vista anche la lontananza dal primo posto per lo scudetto. I supporters rossoneri sognano l’arrivo di Antonio Conte per la prossima stagione.