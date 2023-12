Milan, Pioli: «La missione è possibile, crediamo di passare»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel pre partita della sfida di Champions League contro il Newcastle. I dettagli

Stefano Pioli ha parlato a Amazon Prime nel pre partita di Newcastle-Milan.

PAROLE – «Missione possibile? Deve essere così. La partita è difficile, l’avversario in casa sua è ostico, ma dobbiamo credere nelle nostre qualità per vincere questa partita e perché abbiamo solo questa possibilità. Dobbiamo stare dentro queste partite. Sappiamo come loro le impostano, ma anche che sono lunghe e che abbiamo le qualità per fargli male. All’andata abbiamo dimostrato di poterlo fare».