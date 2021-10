Milan, Pioli: «Porto decisivo per la Champions. Ibrahimovic è pronto»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Porto

PORTO – «Affrontiamo un avversario tosto e molto preparato, non sarà per nulla facile ma abbiamo preparato una buona strategia che spero ci permetterà di battere il Porto. Passaggio agli ottavi? Domani è decisiva».

IBRAHIMOVIC – «Credo che Ibra avrà un minutaggio più alto, rispetto al match contro l’Hellas Verona».

BENNACER – «Sta bene e ha una grande condizione. Domani è pronto per giocare».

IBRAHIMOVIC CONTRO PEPE – «Sono due giocatori di grande temperamento. Per noi è importante avere Ibra in buone condizioni, poi lui è pronto per affrontare qualsiasi avversario».

KRUNIC – «Sì, lui e Daniel Maldini si giocano la maglia da titolare. Rade è entrato bene contro il Verona. Quando c’è un infortunio ci metti un po’ a tornare al 100%, ma serve farli giocare. Rade sta bene: potrà giocare o dall’inizio o a partita in corso».

