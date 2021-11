Milan, Pioli: «Potevamo fare meglio. Inter favorita per lo Scudetto»

Pioli ha parlato a Prime Video nel post partita di Milan Porto, match valido per la quarta giornata di Champions League

PARTITA – «Potevamo fare meglio, nel primo tempo non abbiamo avuto lucidità nelle scelte, è chiaro che il gol preso così ci ha destabilizzato, dispiace perchè il risultato poteva essere diverso, buona però la reazione»

LEAO – «Si deve alternare con Theo Hernandez, sono loro che devono decidere sui movimenti per attaccare la porta. Deve ancora crescere, poi non ho avuto quasi mai la possibilità di toglierlo a causa dello stop di Rebic, poi influisce anche il fatto che il Porto già è una squadra forte che in trasferta ha fatto sempre bene poi ha sempre avuto un giorno in più di riposo rispetto a noi».

DERBY – «L’Inter rimane la favorita perché ha vinto anche lo scudetto l’anno scorso sarà una partita importante noi siamo pronti e carichi per affrontarla. Livepoool-Atletico Madrid? No ora vado a vedere l’Inter».

