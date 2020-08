Milan, Pioli sulla Champions: «Giusto che i tifosi la chiedano»

L’allenatore del Milan ha parlato dell’obiettivo qualificazione in Champions League

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv dove ha parlato anche dell’obiettivo qualificazione in Champions League.

«I tifosi ci chiedono di qualificarci in Champions League, ed è giusto che lo facciano perché il Milan da troppo tempo manca in questa competizione. Bisognerà lavorare bene e cominciare al meglio il campionato per conquistare consapevolezza e migliorare la posizione della scorsa stagione».