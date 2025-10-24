Milan Pisa, Allegri nel post partita: «Siamo contenti del pareggio preso alla fine. Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere»

Milan Pisa, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri parla nel post partita dopo la prestazione contro i nerazzurri di Gilardino

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Pisa, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato così la prestazione della sua squadra. Le sue parole:

PAROLE – «Siamo contenti del pareggio preso alla fine. Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere, lavorare sulle cose non andate. In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, nello stesso tempo eravamo troppo lunghi: le due punte erano lontano dai centrocampisti e in mezzo al campo c’erano troppi buchi. Dopo l’1-0 non siamo rimasti compatti e ci siamo allungati. Negli ultimi cinque minuti ci sono due cose che vanno migliorate: in quel momento lì bastano due azioni per vincere la partita ma in quei momenti lì non si deve perdere la testa, perché Pavlovic ha dovuto rincorrere Nzola».

MILAN SOFFRE CON SQUADRE CON BLOCCO BASSO – «Non è questione di coincidenza: è questione di crescita e capire i momenti della partita. Una volta in vantaggio bisognava essere più lucidi e veloci».

MERITI DEL PISA O DEMERITI DEL MILAN – «Entrambe le cose. Il Pisa ha fatto la sua buona partita, ha sfruttato bene le nostre pecche. Quando avevano palla loro ci allungavamo troppo e non possiamo farlo. Dopo l’1-0 era il momento in cui raddoppiare, abbiamo avuto situazioni in area dove potevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare».

