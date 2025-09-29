Milan, primato in classifica e nuove consapevolezze: è gioia in casa rossonera - Calcio News 24

Milan, vittoria da scudetto: il cuore oltre l’ostacolo

Il Milan dimostra ancora una volta di avere un’anima forte e un cuore da grande squadra. In dieci uomini, i rossoneri riescono nell’impresa di battere il Napoli per 2-1, agganciando la vetta della classifica e rilanciando ufficialmente la propria candidatura per lo scudetto. Il titolo scelto da QS per la prima pagina di oggi è emblematico: “Milan, cuore da scudetto”, una sintesi perfetta di una serata epica a San Siro.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Milan non si è mai arreso, dimostrando grinta, organizzazione e spirito di sacrificio. I rossoneri hanno saputo soffrire nei momenti più delicati della gara e hanno risposto con freddezza e lucidità alle occasioni avute. Un segnale importante al campionato e agli avversari diretti.

Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha mantenuto un profilo prudente: “L’importante è che l’obiettivo sia comune: tornare a giocare la Champions League il prossimo anno. Ora godiamoci questa vittoria, ma da domani si torna subito a lavorare”. Parole che riflettono il desiderio di non perdere la concentrazione, pur consapevoli della portata di questo successo.

La classifica sorride anche alla Roma, che insieme a Milan e Napoli occupa la vetta. Ma la prestazione del Milan, contro una diretta concorrente, ha un peso specifico superiore. Il segnale lanciato da San Siro è chiaro: questo Milan può lottare per lo scudetto.

Nel frattempo, anche l’altra sponda di Milano vive un momento positivo. L’Inter, guidata da Chivu, sembra aver ritrovato compattezza e motivazioni. “Chivu da leader: la nuova cura risveglia l’Inter” è il titolo scelto per raccontare il buon momento nerazzurro, attesi domani dalla sfida di Champions contro lo Slavia Praga.

Tornando al Milan, i quotidiani sportivi non hanno dubbi: la prova di forza contro il Napoli è una delle migliori finora viste in stagione. Il Corriere della Sera titola: “Max resta in 10 ma vince lo stesso”, mentre La Gazzetta dello Sport sottolinea: “Milan da leoni”.

In un campionato sempre più equilibrato, il Milan continua a essere protagonista. Il cuore rossonero ha battuto forte, e oggi più che mai San Siro sogna in grande.