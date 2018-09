Altre due reti subite contro l’Atalanta, allarme difesa per il Milan di Gennaro Gattuso: ecco i dati che preoccupano Ringhio

Avvio di stagione in chiaroscuro per il Milan di Gennaro Gattuso, beffato ieri nel finale dall’Atalanta: i rossoneri hanno subito il 2-2 in zona Cesarini e, dopo il pareggio contro il Cagliari, si sono visti sfuggire un’altra volta i tre punti. Ma a preoccupare il tecnico meneghino è la difesa…

Sono già sette le reti subite nelle prime quattro gare di campionato: media di 1.28 gol subiti a partita, trend in crescita rispetto ai numeri della scorsa stagione (1 gol ogni 90′). La fase difensiva non funziona e continua a non convincere la coppia Romagnoli-Musacchio, con l’argentino preferito ancora una volta a Mattia Caldara.