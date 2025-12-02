Ravezzani sul Milan: «Posso solo che fare i complimenti»

Milan, Ravezzani elogia la gestione della gara: “Primo tempo nullo, ripresa dominata. Bartesaghi la nota positiva”

Il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto un successo di misura contro la Lazio, una vittoria che offre spunti importanti sullo sviluppo tattico della squadra rossonera. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha analizzato la prestazione nel consueto commento post-partita, evidenziando come il match sia stato diviso in due facce. «Il primo tempo è stato praticamente nullo, senza tiri in porta», ha spiegato, mentre «la ripresa è stata dominata dal Milan, con un controllo totale del gioco».

Secondo Ravezzani, questa alternanza tra una fase iniziale di contenimento e un secondo tempo di supremazia non è casuale, ma sembra ormai essere un tratto distintivo del Milan di Allegri. La strategia appare chiara: la squadra parte attendista, controllando le iniziative avversarie e risparmiando energie. La ripresa, invece, è spesso il momento in cui i rossoneri imprimono il proprio ritmo, sfruttando la freschezza atletica di una rosa non impegnata in Champions League. Questo approccio pragmatico e studiato consente al Milan di ottenere il massimo risultato anche quando la prima frazione non convince.

Tra i protagonisti della serata, Ravezzani ha voluto mettere in evidenza la crescita individuale dei giovani, citando in particolare Davide Bartesaghi. Il terzino, definito dal giornalista come una «scoperta felice», sta lentamente ritagliandosi uno spazio importante nella rosa del Milan. La sua prestazione contro la Lazio conferma il valore del lavoro svolto sui giovani e rappresenta un contributo concreto a una squadra che punta a rimanere competitiva su tutti i fronti.

In sintesi, il Milan conferma di avere un’identità chiara, costruita sulla gestione intelligente delle partite e sulla capacità di sfruttare le risorse a disposizione. La vittoria contro la Lazio dimostra come Allegri riesca a trasformare i momenti di apparente difficoltà in vantaggio tattico, mentre i giovani come Bartesaghi mostrano che il futuro rossonero può contare su elementi pronti a emergere in una stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni.

