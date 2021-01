Importante statistica per il Milan in questa Serie A 2020/2021. I rossoneri sono a 37 punti dopo le prime 15 partite giocate

Il Milan, con la vittoria per 2-0 in quel di Benevento, ha raggiunto quota 37 punti in Serie A nelle prime 15 partite giocate.

Questo punteggio, non era mai stato raggiunto dal Milan da quando ci sono i 3 punti a partita. La squadra di Stefano Pioli ha ottenuto per ora 11 vittorie e 4 pareggi. Il dato è riportato dai colleghi di Opta.