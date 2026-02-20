Milan, filtra questa sensazione sul rientro di Pavlovic: Allegri spera di riabbracciare il suo difensore per quella partita. Retroscena

Milan, quando torna Pavlovic: Allegri vuole riabbracciare il suo difensore per quella partita. Novità importantissime

Arrivano aggiornamenti cruciali dall’infermeria di Milanello sulle condizioni di Strahinja Pavlovic. Il difensore centrale serbo ha tenuto col fiato sospeso l’intero ambiente milanista a seguito dell’infortunio patito nel turno infrasettimanale di mercoledì sera contro il Como.

Nella giornata odierna, il numero 31 del Milan si è sottoposto a un ciclo di terapie specifiche e a un lavoro atletico personalizzato. Il bilancio post-partita parla di un infortunio che, letteralmente per un miracolo, non si è trasformato in una frattura, un’eventualità che avrebbe decretato la fine anticipata della sua stagione.

La diagnosi medica e le polemiche arbitrali

Il referto medico evidenzia la gravità dell’impatto: Pavlovic ha subito un trauma diretto ad alta energia sulla gamba sinistra. L’esito degli esami strumentali ha mostrato un vasto ematoma dei tessuti molli e un’imbibizione edematoso-emorragica a carico dell’osso peroneale.

Fortunatamente, la continuità della corticale dell’osso non è stata interrotta, scongiurando la temuta rottura del perone. Un sospiro di sollievo che si accompagna a una forte coda di polemiche: per questo intervento durissimo l’arbitro Maurizio Mariani non ha incredibilmente estratto nemmeno il cartellino giallo.

I tempi di recupero: obiettivo Cremonese

Scampato il pericolo peggiore, lo staff medico del Milan monitorerà la situazione clinica del difensore balcanico con valutazioni giorno per giorno. L’obiettivo dello staff tecnico è chiaro: far riassorbire l’ematoma e gestire il dolore senza forzare i tempi. La speranza concreta è quella di riavere Pavlovic a disposizione per la trasferta di campionato in programma il prossimo 1 marzo allo stadio Zini contro la Cremonese.