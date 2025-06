Milan, pronto il rilancio decisivo per Javi Guerra! L’affare si chiuderà a queste condizioni. Valencia all’angolo

Il calciomercato del Milan è in pieno fermento. Dopo aver messo gli occhi su campioni affermati come Luka Modric, il cui annuncio è atteso dopo il Mondiale per Club, e su Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, la dirigenza rossonera guarda anche al futuro. Il nome nuovo per il centrocampo è quello di Javi Guerra, giovane talento del Valencia, classe 2003.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a lanciare l’assalto per il centrocampista spagnolo, individuato come il perfetto erede di Tijjani Reijnders. Il quotidiano sportivo titola: “Occasione Guerra. Il talento spagnolo nuovo Reijnders”, sottolineando come il giocatore rispecchi le caratteristiche ideali per rinforzare il centrocampo rossonero: qualità tecnica, inserimenti senza palla e grande visione di gioco.

Il contratto di Javi Guerra scade nel 2027, ma l’assenza di un accordo sul rinnovo con il Valencia potrebbe aprire le porte a una cessione già in questa sessione estiva. Il Milan, da sempre attento ai giovani talenti di prospettiva, vuole approfittarne per battere la concorrenza e chiudere l’operazione.

Guerra: il profilo perfetto per il centrocampo del futuro

Con 89 presenze ufficiali già all’attivo con la maglia del Valencia, Guerra ha dimostrato grande maturità e una crescita costante. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il progetto tattico di Massimiliano Allegri, orientato verso un centrocampo dinamico, tecnico e capace di supportare le due fasi di gioco.

L’idea del Milan è chiara: affiancare l’esperienza di Modric e Xhaka alla freschezza di profili giovani come Guerra. Una strategia di costruzione equilibrata che punta al presente, ma guarda con decisione al futuro.

Il Milan è pronto a sferrare l’attacco decisivo per Javi Guerra, che potrebbe diventare uno dei pilastri del centrocampo rossonero per le stagioni a venire.