Milan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importanti

Milan, novità per il rinnovo di Leao: svelata la posizione del club rossonero e del portoghese per il prolungamento di contratto! Mossi passi importanti

Il gol siglato a Cremona ha un sapore speciale per il Milan e per Rafael Leao. Il giocatore è tornato a segnare in una gara conclusasi con una vittoria per il Diavolo, evento che mancava dalla trasferta di Cagliari di inizio gennaio.

La sua iconica esultanza da surfista, condivisa per l’occasione con Christopher Nkunku, testimonia la ritrovata serenità. Con questa rete, Leao ha raggiunto quota nove in campionato (superando le otto marcature totali della passata stagione) e toccato il traguardo degli ottanta gol in maglia rossonera.

Trattative in corso per il rinnovo di contratto

I prossimi obiettivi del portoghese guardano al futuro: quota cento gol e dieci anni di militanza milanista. Traguardi che passano inevitabilmente dal rinnovo contrattuale. Attualmente in scadenza a giugno 2028 (dopo il prolungamento firmato nel 2023 che lo ha reso il giocatore più pagato della rosa a 5,5 milioni di euro più bonus), l’intenzione del club è quella di allungare l’accordo di altre due stagioni, con un ulteriore adeguamento salariale. Il dialogo con il nutrito entourage del giocatore è già stato avviato. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Il nuovo ruolo da centravanti sotto la guida di Allegri

Il legame tra Leao e la piazza è saldo, rafforzato dalla stima reciproca con Massimiliano Allegri. Il mister gli ha affidato l’inedito ruolo di centravanti: una veste tattica meno spettacolare del solito, ma estremamente efficace per la squadra. A dimostrazione del suo attaccamento, l’attaccante sta stringendo i denti, giocando nonostante un fastidioso problema all’adduttore che ne limita le proverbiali accelerazioni.

Verso il Derby: parole da vero leader

Esattamente come avvenuto per Mike Maignan, Leao è sempre più responsabilizzato. In vista dell’imminente Derby dell’8 marzo, mentre Christian Pulisic e Nkunku si contendono una maglia da titolare, il portoghese è l’unica certezza in attacco.

Le potenziali insidie del calciomercato estero (su tutte Premier League e Saudi Pro League) restano per ora in secondo piano. La concentrazione è sul finale di stagione e sulla stracittadina, caricata con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla “sul personale” perché è una partita da vita o morte”.