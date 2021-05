Milan, riscatto Tonali in dubbio? L’idea del club rossonero

Sandro Tonali non ha pienamente convinto nel corso di questa stagione. Ma il Milan ha intenzione di riscattarlo dal Brescia

Il primo anno di Sandro Tonali al Milan non è stato propriamente esaltante: arrivato dal Brescia con la formula del prestito oneroso da 10 milioni con diritto di riscatto, il classe 2000 resta un giocatore che il Milan vuole acquistare a titolo definitivo ma ridefinendo gli attuali termini di accordo.

Al momento i rossoneri per riscattare Tonali dovrebbero ancora versare nelle tasche del Brescia altri 15 milioni più 8 di bonus per un totale di 33 milioni. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Daniele Longo, i rossoneri nei prossimi giorni incontreranno il presidente Cellino per cercare di ottenere uno sconto.