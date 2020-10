Milan Roma, Carles Perez indisponibile per una tonsillite

Tegola dell’ultimo minuto per Paulo Fonseca: Carles Perez non sarà a disposizione del tecnico per il match contro il Milan

L’attaccante spagnolo questa mattina alle 10.30 non è partito con la squadra da Fiumicino per il capoluogo lombardo per una tonsillite. Fonseca dovrà fare a meno di un altro attaccante e potrà quindi contare solamente sui titolari Pedro, Mkhitaryan e Dzeko e delle due riserve Borja Mayoral e Providence (della Primavera).