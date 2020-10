Milan-Roma in tv e streaming: dove vederla

I rossoneri sfidano i giallorossi nel Monday Night della 5ª giornata di Serie A: dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

Il Milan capolista di Stefano Pioli sfida la Roma di Paulo Fonseca nel Monday Night della 5ª giornata di Serie A. I rossoneri, che nelle ore precedenti alla gara hanno registrato la positività al Covid-19 di Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, che salteranno pertanto il confronto, guidano la classifica del campionato con 12 punti, mentre la Lupa è al 9° posto a quota 7. Milan-Roma: la partita si giocherà lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La gara sarà arbitrata dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

Il posticipo domenicale Milan-Roma sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Milan-Roma è stata affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l'app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C'è poi l'opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Lunedì 26 ottobre 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste