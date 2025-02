Ranieri: «La Roma non può rimproverarsi nulla. Ecco cosa ci è mancato per portare a casa la qualificazione»

Milan Roma, le dichiarazioni dell’allenatore Claudio Ranieri nel post partita dopo la gara valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2024 2025

Ai microfoni di Mediaset, il tecnico Claudio Ranieri ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nel post partita di Milan Roma di Coppa Italia.

LE PAROLE – «C’è da fare innanzitutto i complimenti al Milan, da centrocampo in avanti sono veramente bravi. Noi l’abbiamo tentate tutte, nella seconda parte del primo tempo siamo usciti: era il momento caldo per fare gol e invece l’abbiamo preso. Il rimpianto può esserci su quei 10 centimetri di fuorigioco, poteva riaprirsi la partita. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno dato tutto. Stiamo calmi e andiamo avanti, ricordiamo quando ho preso la squadra. Curioso di vedere la squadra come reagisce, il Venezia lotta e ci crede fino in fondo. Chiedo alla squadra di lottare con spirito»