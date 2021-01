Milan, Romagnoli: «Serie A lunga, non molliamo. Abbiamo fame»

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Torino: le sue dichiarazioni

«È il modo migliore per festeggiare il compleanno. Partita tosta ma abbiamo fatto il nostro e alla fine abbiamo vinto. Noi non molliamo e abbiamo ancora più fame. Il campionato è lungo, pensiamo partita dopo partita. Adesso abbiamo Cagliari e poi Atalanta, cerchiamo di fare il massimo come sempre».