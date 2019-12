Milan, Pioli: «Oggi abbiamo creato tantissimo ma serve maggiore precisione»

Le parole di Stefano Pioli dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo a San Siro: «Serve maggiore precisione»

Stefano Pioli ha commentato con un pizzico di rammarico il pareggio ottenuto dal suo Milan a San Siro contro il Sassuolo. Le parole del tecnico rossonero a Sky Sport.

MATCH – «Potevamo fare qualcosa di più nel primo tempo con maggiore velocità e precisione. Il Sassuolo ci ha creato difficoltà ma abbiamo avuto tantissime occasioni, era una partita che volevamo e dovevamo vincere. Faremo meglio la prossima»

LEAO – «Leao? C’è la possibilità per tutti di essere schierati. Nelle ultime volte che è entrato non aveva inciso, oggi ha fatto bene. Con un po’ più di precisione l’avremmo portata a casa visto che era fondamentale per la nostra classifica»

PIATEK – «Oggi è stata una partita dispendiosa dal punto di vista fisico. Abbiamo corso molto in avanti e indietro, credo che ci siano stati punti di riferimento in avanti, è difficile recriminare su quanto abbiamo costruito. La squadra ha giocato, dobbiamo trovare maggiore precisione e determinazione. Non è una questione di 9, Piatek è cresciuto in queste ultime due partite»