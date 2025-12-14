Hanno Detto
Milan Sassuolo, Tare nel pre gara: «Siamo partiti con un gruppo fantastico. Maignan? Un ragazzo straordinario, un leader, gli piace stare al Milan»
A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Sassuolo, valido per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. L’ex dirigente biancoceleste è intervenuto per analizzare la sfida e condividere le sue impressioni sul momento delle due squadre. Le parole raccolte da Milannews24:
Sul gruppo rossonero: «Siamo partiti con un gruppo fantastico, ogni giorno abbiamo modo di lavorare insieme ed è uno dei migliori che abbiamo mai avuto. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma per adesso siamo tutti molto contenti».
Sul rinnovo di Maignan: «Non abbiamo mai parlato di numeri, ma parlare di Mike è facile. Un ragazzo straordinario, un leader, gli piace stare al Milan. Stiamo parlando ma guardiamo in avanti. Ora abbiamo una partita importante».
Su Nkunku e Gimenez: «Il mercato di gennaio è molto difficile per trovare giocatori che possono cambiare qualcosa. Saremo attenti, ma per il momento la squadra è in crescita. Lo stesso Nkunku ha dato segnali importanti ed è in crescita. Gimenez ha un problema fisico, lo stiamo aspettando ma è un giocatore importante per la squadra»
