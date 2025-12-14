Milan Sassuolo, Tare nel pre gara: «Siamo partiti con un gruppo fantastico. Maignan? Un ragazzo straordinario, un leader, gli piace stare al Milan»

Milan Sassuolo, il ds rossonero Igli Tare ha parlato nel pre gara della sfida di Serie A: «Maignan? Gli piace stare al Milan»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Sassuolo, valido per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. L’ex dirigente biancoceleste è intervenuto per analizzare la sfida e condividere le sue impressioni sul momento delle due squadre. Le parole raccolte da Milannews24:

Sul gruppo rossonero: «Siamo partiti con un gruppo fantastico, ogni giorno abbiamo modo di lavorare insieme ed è uno dei migliori che abbiamo mai avuto. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma per adesso siamo tutti molto contenti».

Sul rinnovo di Maignan: «Non abbiamo mai parlato di numeri, ma parlare di Mike è facile. Un ragazzo straordinario, un leader, gli piace stare al Milan. Stiamo parlando ma guardiamo in avanti. Ora abbiamo una partita importante».

Su Nkunku e Gimenez: «Il mercato di gennaio è molto difficile per trovare giocatori che possono cambiare qualcosa. Saremo attenti, ma per il momento la squadra è in crescita. Lo stesso Nkunku ha dato segnali importanti ed è in crescita. Gimenez ha un problema fisico, lo stiamo aspettando ma è un giocatore importante per la squadra»

