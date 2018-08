Scaroni senza mezzi termini: «Elliot riporterà in alto il Milan»

Il presidente Paolo Scaroni al “Foglio Sportivo”: «La solidità è la chiave per il successo. Maldini? Rossonero dalla testa ai piedi»

Il Milan è passato da un’estate di sofferenza all’estasi pura. Il merito è senza dubbio stato del fondo Elliott, che ha risollevato il club dalla pessima gestione di Yonghong Li e dato stabilità ad una squadra che rischiava l’esclusione dalle coppe. Non bastasse sono arrivati anche grandi colpi come Higuain e Caldara. Alla vigilia della nuova stagione, Paolo Scaroni, nuovo presidente del Milan, ha parlato al “Foglio Sportivo”: «Penso che il nuovo azionista sia in grado di garantire tranquillità e serenità al club, che così potrà essere in grado di riprendere il suo posto nel contesto che gli è proprio. Poi è ovvio che a preparare le partite è l’allenatore e a giocarle sono i calciatori, ma dietro deve esserci una società solida».

«Una società solida e coerente, con degli obiettivi chiari e gestita in modo chiaro e ordinato è una conditio sine qua non per il successo – ha proseguito il numero uno del club – La partita la vince sì la squadra, ma il posizionamento a livello internazionale lo vince sempre la società. Non si scappa: puoi avere il più grande fuoriclasse del mondo, ma se c’è fumo attorno alla struttura del club, non si va lontano».

Oltre a specificare di non volersi «dedicare tutta la vita al Milan», poiché in attesa di qualcuno che «si occupi del club al cento per cento», Scaroni si sofferma nel finale su Paolo Maldini. «Paolo è milanista dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Non è stata una negoziazione difficile, diciamo che abbiamo ragionato un po’ per trovare un ruolo a una persona che ha una passione assoluta per questi colori».