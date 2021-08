Milan, Simone: «Ibrahimovic-Giroud coppia da scudetto»

L’ex calciatore del Milan Marco Simone ha parlato della coppia d’attacco rossonera composta da Ibrahimovic e Giroud

Marco Simone, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Giroud e la possibilità di giocare in coppia con Ibrahimovic.

GIROUD – «È un grande colpo. Ha tutto fisicità e tecnica. È un cannoniere e allo stesso tempo sa lavorare con la squadra. Vede la porta, anzi sa trovarla anche di spalle. È forte nel gioco aereo e in acrobazia. Lo conosco molto bene».

COPPIA CON IBRA – «Possono coesistere. Sarebbe una grande coppia perfetta e da scudetto. In certe partite il tandem è essenziale, perché permetti alla squadra di trovare più spazi. In ogni caso con due così tutto diventa possibile. Da osservatore esterno, dico che potrebbe muoversi un trequartista alle loro spalle o uno tra Zlatan e Olivier agire alle spalle dell’altro, come falso fantasista. Hanno capacità di adattarsi al meglio. Non si toglieranno spazio, lo toglieranno agli avversari».