Milan, striscione contro Donnarumma: «Fai più schifo di Leonardo»

Duro striscione dei tifosi del Milan contro Donnarumma, reo di ingratitudine verso l’ambiente rossonero per il passaggio al Psg

Nessuna riconoscenza. I tifosi della Curva Sud non hanno perdonato Donnarumma per il passaggio al Psg. Soprattutto la poca riconoscenza dell’ex portiere rossonero nei confronti di tutto l’ambiente rossonero, considerando che ha lasciato il club anche a zero non portado nulla nelle casse rossonere, ma preferendo soldi e ambizione al Psg.

A Milanello hanno esposto un duro striscione: «Donnarumma ingrato, fai più schifo di Leonardo».

