Milan subito in campo: le ultime in vista del match contro lo Spezia

Archiviata la vittoria contro il Venezia, il Milan è subito al lavoro per la gara di sabato contro lo Spezia

Squadra a Milanello questa mattina per l’allenamento post partita, ma con lo sguardo già rivolto al prossimo incontro di campionato che vedrà i rossoneri impegnati a La Spezia sabato alle ore 15.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri sera. In campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con il pallone e seguiti da una serie di torelli a tema. I portieri, nel frattempo, hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Terminata la prima parte dell’allenamento il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche fatte da aperture, cross e tiri in porta. Prima di rientrare negli spogliatoi, consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 24 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino; alle ore 14 conferenza stampa di mister Pioli, nel pomeriggio partenza per La Spezia.