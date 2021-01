Milan, Tatarusanu: «Lite Ibrahimovic Lukaku? Non una cosa grave»

Ai microfoni di Rai Sport, il portiere rossonero Tatarusanu ha parlato del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni

COPPA ITALIA – «Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo lottato dall’inizio alla fine. Purtroppo è arrivato il secondo giallo per Ibra. Queste cose succedono ma ha condizionato il nostro gioco, abbiamo provato a mantenere il risultato ma non è bastato».

IBRAHIMOVIC – «Sono cose normali, non è la prima volta nel calcio che due giocatori si scontrano. Non ho sentito cosa si sono detti e non è stata una cosa così grave».

BILANCIO STAGIONALE – «Se siamo primi in classifica meritiamo di esserlo, l’abbiamo dimostrato sul campo e cercheremo di farlo ancora. Ora pensiamo a vincere con il Bologna restando il più in alto possibile».