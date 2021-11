Milan, Tatarusanu: «Rigore parato a Lautaro? L’ho studiato in settimana»

Ciprian Tatarusanu ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita del derby: le dichiarazioni del portiere del Milan

RIGORE PARATO – «Lautaro Martinez lo avevamo studiato in settimana, lo ha tirato bene ma sono riuscito a pararlo. Farò di tutto per continuare in questo modo».

RAPPORTO CON MAIGNAN – «Maignan ha esultato perché sa cosa significa per un portiere parare un rigore. Ho un buonissimo rapporto con lui, l’ho aiutato tantissimo perché io parlo francese. Gli ho dato tutto quello che potevo. Ha fatto un buon inizio, poi purtroppo si è fatto male. Io mi sono sempre allenato benissimo per farmi trovare pronto e la mia occasione è arrivata».