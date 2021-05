Milan, tegola Saelemaekers: il belga salterà il Torino

Alexis Saelemaekers ha rimediato un’ammonizione nel secondo tempo di Juventus-Milan: era diffidato e salterà il Torino

Durante il secondo tempo di Juventus–Milan, il centrocampista rossonero Alexis Saelemaekers è incappato in un cartellino giallo.

Il belga era diffidato e sarà dunque costretto a saltare per squalifica il match di settimana prossima contro il Torino, valido per la 36a giornata di Serie A. Un’assenza pesante per mister Pioli, che dovrà fare a meno di un titolare.