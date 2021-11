Milan, Tomori: «Inter forte, siamo felici del punto. Ma potevamo vincere»

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha commentato il derby pareggiato contro l’Inter: le sue dichiarazioni

PAREGGIO – «Siamo felici del punto raccolto, avevamo l’obiettivo di non perdere per fare punti in classifica. Con le chance avute avremmo anche potuto portare a casa la vittoria. Siamo ancora imbattuti e questa è una buona cosa. Siamo al fianco del Napoli, c’è voglia di continuare questo percorso e continuare a spingere sull’acceleratore anche dopo la sosta. Davanti avevamo una squadra forte, siamo stati bravi a non concedere gol se non da palla da fermo. Abbiamo voglia di difendere come gruppo e come squadra».