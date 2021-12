Milan, Tomori: «So come gioca il Liverpool. Gara fondamentale»

Fikayo Tomori, difensore del Milan ha rilasciato qualche dichiarazione in vista del match di domani con il Liverpool

Fikayo Tomori ha parlato ai canali ufficiali rossoneri alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. Le parole del difensore del Milan.

SULLA GARA – «Sento la carica, l’entusiasmo soprattutto in partite come questa in competizioni sentite come la Champions League. La partita di domani è ricca di storia per entrambi i club, per noi sarà fondamentale e speriamo di riuscire a vincere.»

SUL LIVERPOOL – «Giocano con grande intensità, velocità e precisione. Fino al 90′ non mollano. Ci aspetta una partita difficile. Conosco alcuni dei loro giocatori, so come giocano. Sono una squadra molto prolifica, difficili da fermare. Domani dobbiamo essere molto concentrati ed essere pronti a tutto.»

SU KJAER – «Quando sono arrivato qui mi ha aiutato tantissimo. È una pietra miliare del club, questo infortunio è molto triste. La squadra ne risentirà di sicuro, dobbiamo cercare di fare il nostro meglio senza di lui. Daremo di più anche per lui e domani sarà un’occasione per farlo.»