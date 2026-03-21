Milan chiamato a rispondere al Napoli: contro il Torino per il controsorpasso. Allegri prepara una novità di formazione, ecco la sua mossa

Milan vuole rispondere al Napoli e controsorpassarlo al secondo posto: contro il Torino Allegri ha in mente una novità di formazione, la sua mossa

Oggi, sabato 21 marzo alle ore 18:00, lo stadio di San Siro si prepara ad accogliere la delicata sfida tra il Milan e il Torino guidato da Roberto D’Aversa. I rossoneri sono chiamati a una prova di forza: l’obiettivo è rispondere alla vittoria del Napoli a Cagliari e mantenere viva la pressione sull’Inter, capolista fuggita a +8 in classifica.

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La recente e dolorosa sconfitta subita contro la Lazio ha di fatto ridimensionato le ambizioni scudetto del Diavolo, relegando la squadra al terzo posto. Come evidenziato dall’analisi de La Gazzetta dello Sport, serve una reazione immediata per evitare pericolose sorprese nella cruciale lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

La reazione agli errori di Roma: le parole di Allegri

Mister Massimiliano Allegri è stato perentorio in conferenza stampa, fissando i paletti per un pronto riscatto della squadra: «Il contraccolpo psicologico dopo il ko contro la Lazio non ci deve essere – ha dichiarato il tecnico alla vigilia della partita – perché abbiamo commesso errori da non ripetere e abbiamo sbagliato dei gol che non dovevamo sbagliare. Contro il Torino serve una gara difensivamente più solida.»

Il focus dell’allenatore si è poi concentrato su un preoccupante blackout tattico emerso nella capitale, un campanello d’allarme da spegnere immediatamente: «All’Olimpico abbiamo preso nove ripartenze in 45’ minuti; nelle precedenti giornate non era mai successo neppure in 90’.»

L’obiettivo Champions League e le novità tattiche

Con la corsa al vertice che vede l’Inter padrona del proprio destino, la priorità assoluta in casa rossonera diventa blindare l’Europa che conta. Un traguardo che richiede massima continuità: «Finché non avremo i punti necessari a essere matematicamente tra le prime quattro, dovremo dare il massimo. I 60 punti attuali non bastano per arrivare in Champions e ne servono altri», ha spiegato Allegri, richiamando il gruppo alla massima concentrazione.

Per superare l’ostacolo granata, si profilano alcune novità tattiche nell’undici di partenza. In mezzo al campo, Youssouf Fofana è in vantaggio su Ricci, con l’ex di turno destinato a partire dalla panchina. Si rivede tra i convocati anche Gimenez: l’attaccante tornerà a sedersi in panchina, pur non essendo ancora pronto per partire titolare. Il Milan dovrà sfoderare grande solidità difensiva per scacciare i fantasmi e blindare il piazzamento d’onore.