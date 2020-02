Milan Torino, Sirigu lancia la sfida a Donnarumma: tra azzurro e mercato

Milan Torino, Sirigu lancia la sfida a Donnarumma: questa sera a San Siro un confronto che si ripeterà tra azzurro e mercato

La sfida tra Milan e il Torino è anche il confronto diretto tra Donnarumma e Sirigu. Due perni fondamentali delle rispettive squadre, il cui futuro potrebbe presto intrecciarsi.

Sicuramente a giugno in azzurro, dato che entrambi – salvo infortuni – rientreranno tra i 21 convocati di Mancini per Euro2020. Ma anche oltre, perché no: sono fitte le voci di un interessamento rossonero per l’estremo difensore del Toro in caso di addio di Donnarumma.