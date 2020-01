Il Milan punta tutto su Under e offre Suso alla Roma: il club giallorosso chiede l’inserimento di Juan Jesus nell’operazione

Il Milan insiste per Cengiz Under della Roma, nell’operazione che porterebbe Suso in giallorosso. Un’operazione lunga e complessa, ma non impossibile per espressa volontà di entrambi i club.

Come riportato da Sky Sport, la Roma vorrebbe chiudere l’affare, ma inserendo anche il cartellino del difensore brasiliano Juan Jesus, in eccesso nella Capitale.