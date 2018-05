Milan-Uefa, Malagò: «Danno per il club, non per l’Italia»

Possibile esclusione dalle coppe per il Milan, con la Uefa che ha bocciato il settlement agreement presentato dalla dirigenza: ecco il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò

Bocciatura del settlement agreement per il Milan: la Uefa ha optato per la linea dura, vuole capire chi c’è dietro il club e sulla solidità del patrimonio di Yonghong Li. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della presentazione della XV Giornata nazionale dello Sport: «Danno di immagine per il calcio italiano? Sì, ma in questo momento è certamente un problema per il club».

Continua Giovanni Malagò: «Anche altri club hanno avuto a che fare con il FPF, questo è un caso particolare perché è venuto meno anche il discorso del settlement agreement». Prosegue il presidente del Coni: «Sarei un folle se dicessi qualcosa di differente da quello che si è letto. Bisogna attendere la metà di giugno, certamente fino a quella data ogni supposizione lascia il tempo che trova». Infine, una battuta sull’evoluzione delle norme: «Il Milan dovrà restare fermo e aspettare, peraltro ho visto che alcune leggi sono anche cambiate sotto il profilo delle restrizioni. Non mi sembra che la UEFA abbasserà l’asticella dei parametri richiesti».