Gravina ESALTA il Milan Under 23: «Un grande SUCCESSO per il calcio italiano. Ecco perché»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto esprimersi così dopo l’ammissione del Milan Under 23 alla Serie C

Dopo l’annuncio ufficiale dell’ammissione del Milan Under 23 al campionato di Serie C 2024/2025 per via della non ammissione dell’Ancona, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni.

PAROLE – «E’ un successo duplice. C’è stato un incremento nel numero di seconde squadre. E poi al 27 giugno possiamo dire che gli organici sono completi e si può procedere alla composizione dei calendari. E’ stato approvato il principio della possibilità di retrocessione. E’ stato rimodellato per evitare alcune situazioni distorsive. Ora dobbiamo disciplinare la fattispecie concreta, organizzeremo un tavolo apposito».